Um grupo de 30 jovens da comunidade católica de língua portuguesa de Macau, acompanhados pelo Padre Daniel Ribeiro, da Sé Catedral de Macau, viajou para Lisboa para participarem na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Após ter tido conhecimento da vinda à Jornada do grupo em causa, e estabelecidos os contactos com o Padre Daniel Ribeiro com intuito de ajudar a patrocinar a vinda, a Fundação Jorge Álvares recebeu um pedido de “apoio financeiro para os casacos personalizados com a inscrição “JMJ Lisboa 2023 – Diocese de Macau” que os jovens irão usar durante o evento”, referiu Maria Celeste Hagatong, presidente da Fundação Jorge Álvares, durante uma visita de uma delegação macaense à instituição criada em 1999 com o objetivo de suscitar e promover a cooperação entre Portugal e a então Região Autónoma Especial de Macau (RAEM).

A Fundação associa-se, desta forma, à Jornada Mundial da Juventude, contribuindo para a participação deste conjunto de jovens de Macau no “encontro entre jovens católicos de todo o mundo com a Sua Santidade o Papa Francisco, para celebrarem a Fé, participarem em atividades religiosas e culturais e compartilharem experiências e valores comuns, que jamais esquecerão na sua vida”, assinala a instituição num comunicado.