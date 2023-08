“Queridas irmãs e irmãos. Boa tarde! Hoje, vão caminhar com Jesus. Jesus é «o caminho». Vamos caminhar com Jesus”, começou por dizer o Papa Francisco, fugindo logo no início ao discurso escrito.

“Olhemos a Jesus, que passa, e caminhemos com ele”, sublinha. “O caminho de Jesus é Deus que sai de si mesmo. Escutamo-lo tantas vezes na missa. O Verbo fez-se carne.”

"A cruz, que acompanha cada JMJ, é o ícone deste caminho. Quando olhamos a cruz, vemos a beleza de um amor que dá a sua vida por nós", afirmou o Papa Francisco

O Papa cita o padre Primo Mazzolari: “Senhor, pela tua inefável agonia, posso acreditar no amor. Que feias são as almas fechadas, que sorriem para dentro. Não tem sentido. Jesus caminha e espera, com o seu amor, com a sua ternura, dar-nos consolo”, destaca.

“Faço-vos uma pergunta, mas não lhe respondam em voz alta: eu choro, de vez em quando? Há coisas na vida que me fazem chorar? Todos chorámos e choramos.”

Por fim, o Papa Francisco destaca que os jovens têm de ter a capacidade de “correr o risco de amar”.

“Hoje vamos fazer o caminho com ele. O caminho do seu sofrimento, o caminho das nossas ansiedades, o caminho das nossas solidões”, afirma o Papa, pedindo aos jovens que façam silêncio e pensem nas suas próprias ansiedades e na solidão, e que “tenham a esperança de que a alma volte a sorrir”.

“Jesus caminha para a cruz para que a nossa alma possa sorrir”, terminou o Papa.