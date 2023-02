“Muito do seu conteúdo é matéria reservada. Mas, asseguro-vos, tudo está a correr bem e em tempo”, disse José Luis Carneiro aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, adiantando que “foram já realizadas, até ao momento, mais de uma dezena de reuniões, sob a coordenação do Sistema de Segurança Interna, envolvendo as forças e serviços de segurança, emergência e proteção civil e todas as outras entidades envolvidas na organização”.

A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco e sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.