O encontro durou mais de uma hora. Esta reunião já tinha sido anunciado pelo Bispo Américo Aguiar, presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude (JMJ).

Depois do encontro do Papa com as vítimas de abuso sexual por parte de membros do clero, o Vaticano emitiu um curto comunicado em que confirma o encontro.

"Hoje à noite, no final dos encontros institucionais e com a Igreja, o Papa Francisco recebeu na Nunciatura um grupo de 13 pessoas, vítimas de abusos por parte de membros do clero, acompanhadas por alguns representantes das instituições da Igreja portuguesa responsáveis ​​pela proteção de menores. O encontro ocorreu em clima de escuta intensa e durou mais de uma hora, concluindo-se pouco depois das 20h15.”, afirma o comunicado.

A Comunidade Episcopal Portuguesa já reagiu e também em comunicado afirmou que “este encontro do Santo Padre representa a confirmação do caminho de reconciliação que a Igreja em Portugal tem vindo a percorrer neste âmbito, colocando as pessoas vítimas em primeiro lugar, colaborando na sua reparação e recuperação, de forma que lhes seja possível olhar o futuro com esperança e liberdade renovadas”, lê-se no comunicado enviado esta noite.

O documento adianta também os nomes dos representantes de instituições encarregadas da tutela de menores na Igreja em Portugal que estiveram presentes no encontro entre o Papa Francisco e as vítimas de abusos sexuais à mão do clero: Rute Agulhas, coordenadora do Grupo VITA; Paula Margarido, presidente da Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas; Pedro Strecht, coordenador da ex-Comissão Independente.