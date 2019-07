“De uma forma mais elaborada, a senhora ministra também já falou sobre o mesmo. Não é nada de novo, já foi dito 500 vezes por muita gente. A análise que eu faço decorre dos dados que estão em cima da mesa. Não há dados sobre se a corrupção aumentou ou não, pessoalmente até admito que não tenha aumentado, só que neste momento é mais conhecida”, disse.

Atualmente, acrescentou, “o número de casos que vêm a lume é maior, porque há mais condições de divulgação, o cidadão não tolera, há muito mais denúncias e havendo muito mais denúncias há muito mais processos, mas isso não significa que haja mais corrupção”.

Joana Marques Vidal destacou que hoje “as regras são mais claras e mais seguidas do que eram antigamente”, acrescentando que lhe “faltam também estudos científicos e académicos sobre a corrupção”.

“Mas não tenho nada a ideia de que tenha sido superior”, vincou.

“Vim agora fazer estas intervenções de uma forma mais intensiva por considerar que a alteração do Ministério Público e as propostas que foram efetuadas – não é a proposta do governo, porque com essa na generalidade concordo – outras propostas poderiam por em causa a autonomia e ao pôr em causa a autonomia punha em causa aquilo que eu defendo para a estrutura do Estado de Direito Democrático”, disse, lembrando que não tinha feito intervenções públicas desde que saiu da PGR.

“Foi isso que me levou a vir publicamente ter uma visível participação na discussão pública. Nada mais do que isso”, concluiu.