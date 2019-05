Neste ponto, António Costa, segundo fontes da Comissão Política do PS, apenas disse que as eleições europeias, tradicionalmente, registam taxas de abstenção muito elevadas em Portugal.

O segundo perigo de que falou João Cravinho na sua intervenção relacionou-se com a evolução da União Europeia, com o antigo ministro das Obras Públicas do primeiro executivo liderado por António Guterres (1995/1999) a mostrar-se apreensivo com a hipótese (em cima da mesa) de a Alemanha dominar o Banco Central Europeu, comandando de acordo com os seus interesses a política do euro.

Segundo dirigentes do PS, grande parte da reunião da Comissão Política Nacional do PS foi dedicada à análise e discussão da atual situação da União Europeia após os resultados de domingo passado.

Fora deste registo, o dirigente socialista Daniel Adrião entregou a António Costa uma carta aberta assinada por mais de cem militantes a reclamar a realização de eleições primárias (abertas à generalidade dos cidadãos) no processo de escolha dos candidatos a deputados do PS para as próximas eleições legislativas.

Daniel Adrião interpelou mesmo António Costa para que dissesse “uma palavrinha” sobre se aceita ou não a realização de eleições primárias para a escolha dos candidatos a deputados do PS.

“Boa noite”, respondeu António Costa a Daniel Adrião. E mais não falou.