O velório do escultor João Cutileiro, que morreu hoje, aos 83 anos, vai decorrer na quarta-feira à tarde na Igreja do Salvador, em Évora, revelou à agência Lusa a diretora Regional de Cultura do Alentejo.

Segundo Ana Paula Amendoeira, que remeteu para quarta-feira de manhã a divulgação de mais pormenores sobre o funeral do artista, o velório vai ter lugar nesta igreja, "previsivelmente, a partir das 13:00". João Cutileiro (1937-2021) estava internado num hospital de Lisboa com graves problemas respiratórios e morreu hoje, aos 83 anos, revelou Ana Paula Amendoeira à Lusa, ao início da manhã. Nascido em Lisboa, o artista viveu e trabalhou em Évora desde 1985. Frequentou os ateliês de António Pedro, Jorge Barradas e António Duarte de 1946 a 1950, tendo feito a sua primeira exposição individual ("Tentativas Plásticas") em 1951, com 14 anos, em Reguengos de Monsaraz, onde apresentou esculturas, pinturas, aguarelas e cerâmicas. Cutileiro foi condecorado com a Ordem de Sant'Iago da Espada, Grau de Oficial, em agosto de 1983, e recebeu os doutoramentos Honoris Causa pela Universidade de Évora e pela Universidade Nova de Lisboa, em 2013 e 2017, respetivamente. Em 2018, quando João Cutileiro recebeu a Medalha de Mérito Cultural, numa cerimónia no Museu de Évora, foi formalizado o anterior compromisso de doação do espólio do escultor ao Estado português, em 2016, e assinado um protocolo que envolveu o Ministério da Cultura, o município e a Universidade de Évora. O escultor é autor do Monumento ao 25 de Abril, instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, entre outras obras.