João Leão é professor de Economia no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, mas os corredores do Governo não lhe são estranhos.

Antes da sua chegada ao Ministério das Finanças, em 2015, foi diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, entre 2010 e 2014, tendo-se cruzado com Álvaro Santos Pereira.

Entre 2009 e 2010 foi assessor do secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento.

O novo ministro das Finanças tem uma vasta carreira académica, tendo desempenhado funções de presidente da Comissão Científica do Departamento de Economia do ISCTE entre 2009 e 2010 e de diretor do Doutoramento em Economia (2011-2012).

É ainda, segundo indica a nota biográfica publicada no Portal do Governo, investigador da Business Research Unit do mesmo instituto.

João Leão foi ainda membro do Conselho Económico e Social entre 2010 e 2014 e do Conselho Superior de Estatística entre 2010 e 2014. Integrou, além disso, a delegação portuguesa no Comité de Política Económica da OCDE em 2010 e 2012 e grupos de trabalho no âmbito da OCDE.