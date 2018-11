Na sua intervenção no Palácio de Belém, na quinta-feira, no arranque da visita de Estado a Portugal, João Lourenço lembrou a deslocação do primeiro-ministro português a Luanda, em setembro último, considerando que foi “bastante oportuna, bastante frutuosa" e que "teve resultados palpáveis", com a assinatura de alguns instrumentos de cooperação entre os dois países.

“No Porto teremos a oportunidade de dar continuidade a este trabalho. De vermos a nível dos dois chefes de Governo a continuidade desta cooperação económica que queremos profunda entre Angola e Portugal”, disse o Presidente angolano, na quinta-feira, acrescentando que pretende ver destacado “o papel dos empresários” nessa cooperação.

João Lourenço é esperado pelas 10:45 à Câmara Municipal do Porto, onde o autarca Rui Moreira lhe vai entregar as chaves da cidade, seguindo às 11:30 para o Palácio da Bolsa, para a assinatura de acordos e reunião com o primeiro-ministro português, António Costa.

O Presidente angolano e o chefe de Governo português seguem depois para o Fórum Económico Portugal – Angola, que vai decorrer durante a manhã de sexta-feira no Edifício da Alfândega do Porto.