Na noite em que foi eleito Papa, tomando o nome de João Paulo II, no já distante 16 de Outubro de 1978, Karol Wojtyla assomou à “loggia” (varanda central) da Basílica de São Pedro e colocou as suas mãos poderosas sobre o balcão. Houve quem reparasse: esse foi um daqueles gestos que valem “por uma vida”, como nota Pedro Miguel Lamet, padre jesuíta espanhol, escritor e jornalista. Wojtyla não fez como os seus antecessores, que colocavam as mãos entrelaçadas sobre o peito, antes usou uma posição semelhante à dos líderes políticos “conscientes do seu poder e acostumados a dirigir-se às massas”.

Este gesto é premonitório do que virão a ser as características dominantes do pontificado do primeiro Papa polaco: uma voz forte, mesmo depois de a doença e a debilidade física já terem tomado conta de si, a ordem e disciplina talhadas à sua medida e que procura impor na Igreja Católica a constante rutura do protocolo e as permanentes saídas do Vaticano, as suas capacidades de comunicador, de ator e de atração de multidões – a Time chamou-lhe superstar —, a responsabilidade direta na democratização da Polónia e, por arrastamento, do Leste europeu, a sua abertura ao diálogo com as outras religiões mas na afirmação da Igreja Católica como religião verdadeira.

Impossível arrumar este Papa numa definição. João Paulo II é um homem de paradoxos. Viaja por quase centena e meia de países mas acentua o centralismo do Vaticano; é aclamado por multidões de centenas de milhares de pessoas, mas a sua mensagem suscita polémicas, entusiasmos ou desprezo; abre perspetivas na ética social que o colocam na esquerda do pensamento contemporâneo, mas acentua com mão de ferro a sua oposição a qualquer abertura na moral individual e familiar; é exímio na arte de comunicar e utilizar meios de comunicação, mas a sua mensagem é pouco compreendida pela maior parte dos auditórios que o escutam; inaugura um espírito novo no diálogo interconfessional e interreligioso, com os encontros de Assis, mas assina um documento do Vaticano que diz que é na Igreja Católica que subsiste “a única Igreja de Cristo”; exalta o papel da mulher na Igreja e na sociedade, mas declara encerrada “para sempre” a possibilidade de as mulheres serem ordenadas; escreve que o caso Galileu simboliza a “pretensa recusa pela Igreja do progresso científico ou do obscurantismo dogmático oposto à livre pesquisa da verdade”, mas ele próprio não quer que os teólogos usem a liberdade para pesquisar; pede perdão pelos pecados históricos da Igreja, mas não quer ouvir críticas ao seu modo de dirigir a instituição.

Estes aparentes paradoxos, que traduzem opções de fundo e se revelam durante o seu pontificado, não nascem com a eleição de Karol Jozef Wojtyla para Papa. Já antes, na Polónia natal, Lolek, o diminutivo com que o tratam os mais próximos, revelara em muitos aspetos o que viria a ser a sua atuação como líder da Igreja Católica.

O primeiro não-italiano em 456 anos

Quando é escolhido como Papa, a primeira surpresa é o seu nome de baptismo, a denunciar o primeiro não-italiano no lugar desde 1522. A estranheza dá lugar ao entusiasmo quando Wojtyla assoma à varanda central da Basílica de São Pedro do Vaticano. Os seus 58 anos e a aparência atlética dão-lhe um rosto demasiado novo para aquilo que era habitual – com efeito, é o mais novo dos últimos nove papas da história da Igreja.

Na sua primeira mensagem à multidão, João Paulo II – o nome é escolhido como homenagem aos seus antecessores, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I – faz saber ao que vem: “Não tenham medo! Abri as vossas portas a Cristo! Ao seu poder salvador, abri as fronteiras dos estados, os sistemas económicos e políticos, os imensos domínios da cultura, da civilização, do desenvolvimento.”