Miguel Guimarães acrescentou que o antigo coordenador do Bloco de Esquerda, médico de profissão, foi um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde (SNS), recordando o livro que João Semedo publicou com António Arnaut – “Salvar o SNS” - a propósito da lei de bases da saúde.

O bastonário disse igualmente que João Semedo “foi sempre um lutador, enquanto estudante de medicina, médico e político, e teve sempre como principio defender os direitos das pessoas com coragem e com o coração, de forma apaixonada e intensa”.

"Teve intervenção em várias áreas, seja com projetos de decreto-lei ou colaborando nas leis que foram feitas e que marcam o caminho do que e saúde em Portugal nos últimos anos”, afirmou.

“É um livro que espelha a sua visão sobre o estado atual do SNS”, afirmou o bastonário, acrescentando: “João Semedo fez o seu caminho sempre centrado no que são os direitos liberdades e garantias das pessoas. O projeto morrer com dignidade é um espelho da sua imagem de marca de defender as causas em que acreditava”.

João Semedo teve uma vida dedicada à atividade política nacional e internacional, às artes e à medicina, tendo mesmo sido um dos autores da nova proposta de Lei de Bases da Saúde.

Membro da direção do movimento cívico “Direito a morrer com dignidade”, João Semedo nasceu a 20 de junho de 1951, em Lisboa, cidade onde frequentou o Liceu Camões e onde se veio a licenciar, na Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1975.

Depois de um longo percurso como médico e político, lançou em janeiro de 2018, em conjunto com António Arnaut, o livro “Salvar o SNS – Uma nova lei de bases da Saúde para defender a democracia”.