"Começa-se a brincar aos touros em miúdo e, pelas circunstâncias, isso converte-se na nossa vida". É assim que João Silva resume a sua história, ainda breve, mas já cheia de êxitos, no mundo da tauromaquia.

Nasceu e cresceu em Monforte, distrito de Portalegre, até entrar na adolescência e ir viver para Badajoz com o pai, bandarilheiro e subalterno do mestre João Moura, "figura máxima daquele momento".

Tinha meses quando assistiu às primeiras corridas de touros - as fotografias provam-no -, mas a primeira recordação a sério de uma tourada é da inauguração do Campo Pequeno, em Lisboa, teria uns cinco anos: "Talvez seja das primeiras corridas que me lembro de ver, de sentir, e que me cativou", conta.

"Juanito" fala com um sotaque alentejano carregado, mas já com muito portinhol (ou espanholês) pelo meio. Veio diretamente de um dia de treino em Badajoz, com uma paragem no Alentejo, em casa da mãe, para a redação do SAPO24, onde conversa com a certeza inabalável dos 23 anos e sem falsas modéstias. Para ele, "o toureio é uma forma de vida".

Põe-se sério quando posa para as fotografias, como se o touro estivesse ali a seus pés, até a respiração se altera. Por segundos, tudo parece suspenso. Transpira. No fim descreve "como é belo ver um animal com 550 quilos investir e traçar uma circular à roda do nosso corpo. É magnífico e nunca se vai ver noutro tipo de arte que não seja esta".

Para João Silva "não existem maus touros". A forma como se lida com eles "depende da personalidade do toureiro mas, sobretudo, da personalidade do touro. Cada touro é diferente do outro e é preciso entender o que quer a cada momento: mais toque, mais movimento, mais voz, exigir aqui ou aliviar ali".

"Seria mau se falássemos mal do touro. O toureio vai de dominar, de fazer o que queremos com o animal. Para sermos melhores a cada dia temos de pôr as culpas em nós, tentar mais investidas na nossa cabeça, tentar entender o que o touro quer a cada momento", sublinha. Mas podem existir touros "mais nobres", com "um tipo de investida com mais classe" e "que nos permitem expressar mais a nível corporal e estético, com mais elegância e mais ao nosso gosto", admite.

Na praça não é muito de voz. "Entendo o toureio como algo espiritual, algo que simplesmente temos de fazer para levar as pessoas a conectarem-se através de um valor, da postura e da arte que levamos dentro a conduzir esse animal tão grande e com tanta nobreza até ao final".

Já passou por diversos sustos, alguns grandes, mas nada com gravidade, ao contrário de "dois companheiros que morreram num espaço de dois anos, colhidos por cornadas fatais", lamenta. "Estamos a falar de uma profissão muito séria, um touro mata e temos de ter consciência de que esta é uma arte na qual o protagonista também pode morrer".

Juanito também tem "medalhas", com lhes chamam os toureiros, cada uma com a sua história: uma cornada numa perna, em Olivença, "que foi complicada pelas artérias e nervos que apanhou", outra atrás do joelho esquerdo, em Almería, outra que nem deu por ela, em Madrid, um rasgão por causa de uma bandarilha, no Campo Pequeno...

créditos: Pedro Marques dos Santos / MadreMedia

Quantos pontos? Nunca contou: "Deste lado 17, depois aqui mais 13, esta foram 15, aqui outros seis", começa. No total, talvez uns 100 pontos, e isso porque "o corpo me permite estar fino", seria diferente se "estivesse mais forte de pernas".

Glossário Lide - Tudo o que se faz com um touro na arena de maneira artística, de acordo com a ética e as regras da tauromaquia. No toureio a pé a lide é feita pelo matador, no toureio a cavalo a realizada pelo cavaleiro. Corrida de Touros à Portuguesa - Corrida de touros na qual participam cavaleiros e forcados e o touro não é morto. Nos últimos duzentos anos a corrida típica é mista, com presença de toureio a cavalo, pegas e toureio a pé, ou seja, atuação de cavaleiros, forcados e matadores. Desembarque - Descarregamento das reses do camião de transporte para os curros da praça. Reconhecimento/Inspeção - Exame feito pelo médico veterinário ao estado físico dos touros e à documentação legalmente exigida das reses, e aprovação ou reprovação das mesmas para o espetáculo. Apartação - Antes do sorteio as reses são divididas em lotes, tendo em consideração a modalidade de lide a que se destinam (pé ou cavalo) e o número de toureiros (cavaleiros e/ou matadores) que vão atuar. Sorteio - Depois de divididas as reses em lotes de dois touros, é efetuado o sorteio dos lotes pelo número de toureiros (cavaleiros e/ou matadores) que vão atuar. Embolação - Colocação de proteções de couro para "cobrir" os cornos das reses destinadas à lide a cavalo. Os touros lidados a pé não são embolados. Bandarilhas - Instrumento de lide. Podem ser compridas, curtas ou de palmo. São usadas no início da lide, pelo cavaleiro, e colocadas no dorso do touro, normalmente entre 1 a 3. O objetivo é permitir ao cavaleiro aperceber-se do comportamento do touro e fixá-lo na lide. O cavaleiro passa então a usar bandarilhas curtas, que coloca normalmente até quatro, uma de cada vez. As bandarilhas curtas podem também ser colocadas no touro em pares. Para terminar a lide alguns cavaleiros colocam uma ou mais bandarilhas de palmo, encerrando a sua atuação. Capote ou capa - Feito de tecido forte, com duas cores diferentes de cada lado, normalmente salmão na frente e amarelo atrás. Tem cerca de 1,5m e pesa cerca de 5 kg. É usado pelo matador para receber o touro quando este sai dos curros. Muleta - Pano de lã ou flanela encarnada usado pelo matador para lidar o touro. No topo, por dentro, possui um estaquilhador (um pau de madeira) que o matador segura para utilizar a muleta. Estoque ou Espada - Espada com cerca de 75 cm, punho forrado a lã e camurça, utilizada pelo matador. Cortesias - Momento inicial da corrida que consiste no desfile dos intervenientes no espetáculo para saudação da direção da corrida e apresentação ao público. As cortesias são acompanhadas de música tocada pela banda. Música - Durante a lide do cavaleiro ou do matador, se esta estiver a ser artística e conseguida, o diretor de corrida mostra um lenço branco, dando sinal à banda para que esta toque. A concessão de música durante a lide é considerada um prémio ao desempenho do artista. Pega - Depois de terminada a actuação do cavaleiro, o cornetim dá o toque para que os forcados saltem para a arena para executarem a pega. O grupo de oito homens alinha-se em frente ao touro. O forcado da cara (o primeiro da fila) cita o touro, que investe, sendo de seguida ajudado pelos restantes forcados em praça. A pega está consumada o forcado da cara consegue manter-se na cara do touro e o animal é imobilizado. O tipo de pega usado mais frequentemente é a "pega de caras". Recolha do touro - Depois de concretizada a pega, o cornetim dá o toque para que entrem os campinos com os cabrestos (bois mansos) para recolherem o touro para os curros. Premiação - Recolhido o touro, o diretor de corrida toma a decisão de premiar ou não o cavaleiro e forcado com a volta à arena. Para autorizar a volta do cavaleiro mostra um lenço branco. Para permitir a volta do forcado mostra um lenço castanho. No caso de o touro ter um comportamento excepcional, o diretor de corrida pode mostrar um lenço azul, dando permissão ao ganadeiro para dar volta à arena. Corrida a pé - Corrida em que só atuam matadores. Se a corrida só contar com a atuação de novilheiros dá-se-lhe o nome de "novilhada". Em Espanha a corrida a pé tem três tércios: varas, o touro é toureado de capote e depois picado pelo picador; bandarilhas, o touro é bandarilhado pelos bandarilheiros; e muleta, o touro é lidado pelo matador e no final é morto. Sortes - Ações que um toureiro (seja cavaleiro, matador, novilheiro ou bandarilheiro) realiza ao lidar um touro.



Verónica - Sorte em que o toureiro cita o touro virado de frente, com o capote aberto e perpendicular ao touro, com os pés bem assentes no chão, adiantando a perna para o lado em que o touro vai passar. Ao aproximar-se o touro, o toureiro embarca-o no capote e descreve uma linha que marca a trajetória do touro. Este lance pode executar-se pelo lado direito ou esquerdo do toureiro. Passe natural - Todo o passe dado quando o toureiro segura a muleta na mão esquerda. O toureiro quase de perfil cita o touro, adiantando a perna esquerda (carregando a sorte) recebe a investida do touro na muleta, pelo lado esquerdo, e acompanha-a. Passe de peito - Passe normalmente utilizado para concluir uma série de passes com a muleta. O toureiro sita o touro de uma forma semelhante ao passe natural, mas o touro encontra-se do lado esquerdo do toureiro. Este cita o touro, adianta o braço esquerdo, que segura a muleta, adianta a perna e faz o touro investir e passar à sua frente, passando a muleta por cima dos cornos do touro. Derechazo - Passe em que a muleta está armada (o toureiro segura a muleta e a espada ao mesmo tempo, com mão direita) e o toureiro recebe a investida do touro pelo seu lado direito, acompanhando-a. Molinete - Executa-se como remate de um passe natural ou de trincheira. No momento do remate de uma série de passes, o matador gira sobre si mesmo e sai no sentido contrário a direção do touro. Touro - Depois da lide o touro regressa aos curros onde descansa e bebe água. É tratado, as bandarilhas retiradas através de procedimento médico-veterinário, pelo veterinário ou sob a sua supervisão. Existem duas opções: ou o touro segue para o matadouro e é abatido até um máximo de 5 horas depois, ou o seu comportamento é extraordinário e o touro regressa ao campo, vivendo o resto dos seus dias em liberdade.

Aguenta coração de mãe - agora não namora, mas já teve namorada e "ela digeria bem estas coisas, porque também era aficionada, desfrutava. Mas entendo que se passa mal, que os que estão mais perto de nós passam mal, podemos sempre não voltar a casa".

Apesar disso, garante, "quem tem de manter a calma é, em primeiro lugar, o toureiro. A minha mente tem de estar preparada para se um touro me colher eu levantar-me, limpar-me, meter-me no sítio e continuar a tourear".

E é para minimizar riscos que trabalha todos os dias. "Não é como ter um trabalho de oito horas", das nove às cinco. "Vou para a cama a pensar nos touros e durante o dia é igual". Levanta-se todos os dias às 8:30, está com a sua quadrilha, os seus bandarilheiros, que também se preparam, e às 9:00 corre entre oito e dez quilómetros a um ritmo forte, no meio do campo, com várias subidas. Depois passa para o toureio de salão, duas horas a treinar movimentos e investidas, "muito devagar, hiper-devagar, casi irreal".

"Isto nos dias em que o preparador não vem connosco e fazemos exercícios específicos de treino de explosão, porque o toureio são muitas explosões no meio da faena, picos intensos, em que o touro sai e o paramos, para depois o nível de stress baixar. O toureio bom é devagar, quanto mais devagar melhor, o chamado "temple"", diz João Silva.

Mas o treino não acaba aqui. Ainda vem o ginásio e, à tarde, tirando a corrida, vira o disco e toca o mesmo. Há ainda os dias de preparação dos touros, em que se aproveita para tourear no campo como na praça; "os ganadeiros têm de selecionar as vacas para a ganadaria continuar a evoluir e, com a nossa equipa, toureamos para preparar o que vamos fazer na arena".

Juanito diz que não é supersticioso, "mas é verdade que todos temos manias. Tento ter as mínimas possível, porque acho que isso só serve de desculpa para quando as coisas não nos correm bem. Aferramo-nos muitas vezes a algo que não tem muito sentido".

João Silva nasceu, cresceu e viveu no meio tauromáquico."Amigos dos meus pais são grandes toureiros e o meu pai era bandarilheiro. Tive essa sorte, o que me despertou o interesse antes, mas a afición nasce connosco", assegura.

Começou a tourear muito cedo, "acho que toureei a minha primeira bezerra com quatro anos. Era muito pequena, mas por o meu pai estar em casa do cavaleiro João Moura toureava todos os dias e, no final, ia às vacas, às bezerras. Era voltaretas quase todos os dias [ri], estava a começar".

Quando era pequeno um amigo do pai, da comunidade espanhola, dizia-lhe muitas vezes: "Vais ser toureiro e vais-te chamar Juanito". "Esse empresário tem agora de negociar comigo para me contratar para as suas praças", diz, "é uma história bonita".

Porquê o toureio a pé? "Porque realmente sonhava mais o que faziam a pé do que a cavalo. Respeito muito os cavaleiros e admiro o que fazem, mas é como tudo, há os que escolhem ser guarda-redes e os que gostam mais de ser avançados. Era o que me cativava e o que me chamava a atenção, um homem capaz de oferecer a sua vida, cara a cara com um touro, ainda para mais no caso de Espanha", explica Juanito.

E foi numa corrida em Olivença, "numa matinal", que tomou essa decisão. Teria uns seis anos e quando saiu do espetáculo disse aos pais: "Quero ser toureiro".

João Silva não concorda que haja hoje menos aficionados, menos espetáculos ou que as touradas estejam a perder a tradição. Mesmo sem as transmissões na RTP, mesmo com o IVA nos 23%, mesmo com a declaração pública de António Costa, em 2018, de que o "horroriza ver corridas de touros no canal público”, ou a afirmação da então ministra da Cultura, Graça Fonseca, a defender que a descida do IVA nas touradas "não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização. [...] E as civilizações evoluem". E ainda há o PAN de Inês de Sousa Real.

Para João Silva a tourada não é um espetáculo decadente, pelo contrário, é "uma obra artística, muito para lá do aspeto económico ou de ter de provar alguma coisa a alguém. Acho que algumas pessoas nem entendem bem a dimensão, mas é a linha entre a tragédia e o triunfo que faz as pessoas levantarem-se numa bancada. Quanto mais o toureiro estiver comprometido e menos valor der à sua vida, mais coisas bonitas vai criar".

Juanito vota, mas prefere não falar muito de política. No entanto, é impossível não comentar o assunto: "Sobre as políticas anti-touradas tenho a dizer o seguinte: o discurso do PAN está fora do tempo e nas últimas eleições, já deu para ver, ninguém acredita no que diz a senhora [Inês de Sousa Real] ou no que diz o partido. À parte das touradas, atacou outro tipo de atividades, tem um discurso ditador no aspeto de querer tocar nos gostos das pessoas, é um discurso sem nenhum nível e sem nenhum tipo de argumentos verdadeiros. Atrevo-me a dizer que respeito toda a gente, mas acho que o PAN não merece que lhe demos importância. Respeito e agradeço os que apoiam as corridas de touros e também respeito os que não apoiam. O que não respeito é os que são os anti só para serem do contra, são anti-gostos dos outros. Isso não respeito", desabafa o toureiro.

De resto, não acredita que as touradas venham a ser proibidas, "ainda para mais no momento em que estamos. Vivemos um momento saudável na festa e acredito que as novas gerações vêm forte. Existe uma grande manta de público e enquanto houver interesse e, sobretudo, enquanto houver miúdos pequenos a querer brincar aos touros, as touradas não vão acabar", isso vai ser impossível.

João Silva explica que a tauromaquia também evoluiu. "O toureio é hoje algo muito mais ordenado, os toureiros também evoluíram, assim como o espetáculo em si. Eu não sou nenhum assassino e milhões vão ver touradas, não são todos uns bárbaros e uns sádicos ou uns tontos descerebrados".

E exemplifica: "Se até Picasso ou Dalí eram apaixonados pelos touros, se essa gente se inspira no toureio... Já vi colegas meus fazerem coisas incríveis com os touros, vi pessoas nas bancadas a chorar - e são pais de família, não são uns loucos - e outra coisa, vão a pagar, não é grátis. Os touros enchem praças, como eu este ano enchi a praça da Moita e de Mourão, dos primeiros festivais".

Dependendo da praça, cada espetáculo pode acomodar entre 6 mil e 30 mil pessoas, "como já me aconteceu em Madrid". Os dois últimos anos, 2020 e 2021, foram particularmente duros, sobretudo por causa da pandemia, mas as coisas parecem estar a voltar ao normal e a taxa de ocupação das praças, de acordo com números da APEFE - Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Evento, está em níveis superiores aos de 2018. Este ano, só em Portugal, já houve 25 espetáculos e até ao final de maio estão previstos 40, um número que deverá subir, já que as toureadas podem ser legalizados com 15 dias de antecedência.

créditos: Pedro Marques dos Santos / MadreMedia

João Silva congratula-se. É que "existem muitas famílias dependentes desta atividade, no Alentejo, como em todo o Portugal, direta e indiretamente há milhares de pessoas a viver da ganadaria. Todos são aficionados e na altura das festas todas as praças enchem porque vive-se a paixão, está-nos no sangue".

Concorda que "no toureio a pé houve uns anos complicados, por culpa de todos, mas estamos outra vez num momento muito bonito". A verdade, é que talvez tenha havido um fosso geracional. "É como o futebol, acontece no Real Madrid ou com Cristiano Ronaldo, há momentos em que a terra tem um grande toureiro e depois passa, até voltar outro".

Para Juanito, há um antes e um depois de Badajoz. "Badajoz significou uma explosão, tanto na minha carreira como para este país que é Portugal. Ver um português triunfar numa das praças mais importantes do mundo, nos cartéis mais importantes, com figuras mundiais, é subir mais uns degraus neste duro caminho", orgulha-se.

"Graças a Deus - e a mim [ri]", já teve a sorte de tourear e triunfar até na Maestranza de Sevilha, "uma das praças mais bonitas", mas "os sonhos e todos os desejos vão destinados a tourear em Madrid, a praça mais difícil, mais exigente: Las Ventas. É também aí que sonhamos triunfar e sair pela porta grande".

Em Espanha existe o confronto final entre touro e toureiro, em que "o toureiro, com uma espada, dá o coração e o corpo ao touro, quando este se cruza, com os dois pitons, entre o nosso coração e a nossa perna, e matamos o touro".

Mas nem todos os touros morrem também há os que saem vitoriosos e são poupados. Depois da luta, "pela sua bravura, pelo seu empenho em cada investida", o público pode pedir o indulto do touro. Normalmente "o público começa a pedir - é das coisas mais bonitas que se pode ver numa praça de touros -, e o toureiro e o presidente da corrida acordam que o touro volte para dentro, seja curado e regresse ao campo para viver da felicidade, comer como um rei e fazer o que tem de fazer". Aconteceu a Juanito em setembro de 2021 (ver vídeo a partir do minuto 27:33) .

Hoje, João Silva é recebido na localidade espanhola de Campanário, Badajoz. E no dia 24 de maio o "sonho", estará na Praça de Touros de Las Ventas, onde alternará com Daniel Luque e José Garrido na lide de touros de Valdefresno.

Juanito gostaria de sair da praça em ombros, com ovações do público. "A sensação máxima para um toureiro, mais do que o público, é emocionar-se a tourear, é a fusão de touro e toureiro. Que tudo o que idealizamos, sonhamos e treinamos seja tornado realidade e consigamos fazer o toureio eterno, profundo", diz. Assim seja.