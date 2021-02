“Em meu nome, em nome da restante equipa da Comissão Executiva e em nome da Altice Portugal, deixo duas palavras a Luís Alveirinho: reconhecimento e gratidão”, afirma o presidente executivo da dona da Meo, Alexandre Fonseca, citado em comunicado.

“Pela forma empenhada com que sempre colocou o seu conhecimento crítico ao serviço da empresa e pela enorme capacidade de entrega e competência na gestão e resolução das mais variadas situações de crise e de grande dificuldade”, sublinha o gestor, referindo-se a Luís Alveirinho.

A João Teixeira, que entrou no grupo em 2019, com o objetivo de liderar um conjunto “de projetos chave e estratégicos focados na transformação de processos e sistemas”, Alexandre Fonseca endereça as boas-vindas.

“Extremamente motivado, orientado para resultados e com fortes competências na área da transformação digital, o João Teixeira irá certamente reforçar a liderança da empresa neste contexto de grande e permanente mudança”, sublinha o presidente executivo da Altice Portugal.

Com formação em ‘Computer Science, Engineering and Information Systems’, pela Universidade Carlos III, em Madrid, e um ‘Master of Business Administration’ (MBA) pela UNISA (University of South Africa), “João Teixeira tem uma vasta experiência profissional de 16 anos, nas áreas de engenharia, tecnologias de informação, e transformação digital”, refere a empresa.

De acordo com a Altice, o novo administrador liderou “em vários países projetos relevantes em empresas da indústria das TIC [tecnologias de informação e comunicação], media e telecomunicações, com destaque para a Ericsson Madrid, onde, em 2019 desempenhou funções de ‘director of global account’ Telefónica”.

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)