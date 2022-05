Numa conversa por telefone, Boris Johnson indicou que o Reino Unido continuará a apoiar “as heroicas Forças Armadas ucranianas nos seus esforços para defender a sua terra contra o ataque bárbaro, ajudando também com o fornecimento do equipamento que precisem”, disse o porta-voz oficial de Downing Street, residência oficial do líder do executivo britânico.

Ambos os líderes falaram “sobre os últimos acontecimentos ocorridos em Donbass e no leste da Ucrânia” e abordaram “o bloqueio desprezível de Odessa, o maior porto de embarque da Ucrânia”, indicou a mesma fonte.

Boris Johnson destacou ao presidente Volodymyr Zelensky “o intenso trabalho que está a ser desenvolvido com os parceiros internacionais para encontrar maneiras de continuar com a exportação de cereais da Ucrânia para evitar uma crise alimentar global”, referiu o porta-voz do executivo britânico.

Durante a conversa telefónica, o primeiro-ministro britânico disse ainda que o Reino Unido “trabalhará com os parceiros do G7 para pressionar que se efetuem progressos urgentes” e os dois políticos acordaram “os próximos passos e o imperativo de que a Rússia relaxe o seu bloqueio e permita rotas seguras para os navios”.

“O primeiro-ministro [britânico] falou da importância de que a comunidade internacional continue a trabalhar e a agir em conjunto, para que a Ucrânia triunfe e (o presidente russo, Vladimir) Putin fracasse”, disse o porta-voz.

Ao mesmo tempo, o líder conservador do Reino Unido enfatizou, na conversa com Zelensky, “que os países têm um dever de apoiar a Ucrânia, tanto agora como a longo prazo, para que nunca mais esteja numa posição de ser atacada novamente”.