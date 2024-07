Foram precisos 41 anos para Jonny Clothier usar o chapéu de graduação e vestir a batina... tudo devido a uma conta por pagar.

Segundo o The Guardian, Jonny Clothier estudou arquitetura na Universidade de Bristol e deveria ter-se licenciado com os seus colegas em 1983. Mas o seu antigo colega de casa tinha um papagaio que, depois de ter sido deixado sem supervisão, ficou à solta no seu alojamento universitário e terá destruído o local.

Depois desse episódio, os estudantes encontraram um alojamento alternativo, mas mesmo assim tiveram de pagar a renda do último período, no valor de 64,80 libras, que Clothier se recusou a pagar.

Na altura, os estudantes com contas de alojamento por pagar recebiam diplomas, mas não podiam graduar-se, pelo que a cerimónia nunca aconteceu.

Entretanto, essa regra foi abolida e Jonny Clothier viveu agora o seu momento. A universidade decidiu renunciar à fatura, o que permitiu a Clothier licenciar-se juntamente com o seu filho mais novo, Carter, de 21 anos, que concluiu o curso de biologia.

Clothier, 62 anos, que vive em Petersfield, Hampshire, diz que encara a fatura por pagar como um “empréstimo a ultra-longo prazo e sem juros”.

Agora, a cerimónia foi também tempo de evocar memórias do passado. “Adorei o meu tempo de arquitetura em Bristol — trabalhávamos muito, mas também nos divertíamos muito. Dançávamos, divertíamo-nos e depois voltávamos ao trabalho", recordou. “Foi fantástico, mas também um ótimo treino para a vida real. É mais ou menos o que tenho feito desde então".

“A minha antiga secretária no estúdio estava mesmo por baixo do meu lugar na cerimónia de graduação, embora num andar abaixo. Senti-me como se estivesse a voltar a casa”, apontou.

Nos últimos anos, Clothier deixou a arquitetura e foi trabalhar também para a televisão, como realizador e produtor executivo, mas entretanto regressou ao seu antigo objeto de estudo e está a construir uma casa na árvore contemporânea com zero emissões na Floresta de Dean.