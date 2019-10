Numa declaração escrita enviada à Lusa, Jorge Lacão agradece ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, aos restantes membros da Mesa e ao PS por ter proposto o seu nome para estas funções há quatro anos.

“Sempre procurei, na qualidade de vice-presidente, exercer as minhas responsabilidades com espírito de total isenção e independência e creio que foi esse sentido institucional — mesmo quando incompreendido — que permitiu alcançar soluções de consenso, pelo menos mínimo, em torno de matérias muito sensíveis para o funcionamento da Assembleia da República, os seus procedimentos e o estatuto dos seus titulares”, refere no texto.

Lacão destaca ainda os resultados alcançados por projetos que coordenou, como o grupo de trabalho para o parlamento digital, a regulação das regras regimentais aplicadas pela conferência de líderes, e o novo regime jurídico e regulamentar de apoio à atividade dos deputados.

“Permito-me, porém, sublinhar que os resultados obtidos (…) carecem de uma crescente consolidação ou ainda de soluções mais exigentes”, defende.