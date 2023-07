A Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 lançou hoje a "aplicação móvel oficial do maior encontro do Papa com jovens de todo o Mundo".

"Disponibilizada pela MEO, enquanto parceira tecnológica e fundadora da JMJ Lisboa 2023, e desenvolvida pela Bliss Applications, a aplicação Lisboa 2023 pretende apoiar a orientação e logística dos participantes no encontro, apresentando conteúdos multi-língua: a Agenda, com a programação da semana prevista para os Eventos Centrais, Festival da Juventude, Cidade da Alegria e Encontros Rise UP em tempo real; o Mapa, que permite de forma interativa localizar os diferentes eventos e visualizar os recintos e serviços de apoio", é explicado.

Com esta aplicação, "o peregrino pode pesquisar eventos por categoria, idioma, horário, palavra-chave (por exemplo, orador) ou mesmo de acordo com a localização atual do utilizador", bem como descobrir "informações sobre restauração (nomeadamente os restaurantes aderentes à rede de restauração) e a localização de bebedouros e casas de banho disponíveis em toda a cidade, postos de saúde, postos policiais, entre outros serviços".

Além disso, está também disponível o "Up2Pray", que agrega "todos os conteúdos espirituais da jornada, em particular as leituras e cânticos de todos os Eventos Centrais, bem como o hino e a oração oficial da JMJ Lisboa 2023".

"Reforçando o compromisso da JMJ Lisboa 2023 com a sustentabilidade, nas múltiplas vertentes da sua organização e na consciencialização dos peregrinos, a aplicação inclui também, com o apoio do Novo Verde/ERP Portugal, um Calculador da Pegada de Carbono, onde os peregrinos inscritos podem através de um questionário entender o impacto da sua participação na JMJ Lisboa 2023".

Segundo a organização, "todos os inscritos na JMJ Lisboa 2023, como peregrinos, voluntários, clero ou media deverão fazer o registo na aplicação Lisboa 2023; com recurso ao QRcode da Credencial, para terem acesso ao seu perfil de utilizador, com informação diversa, como o pacote de alimentação escolhido (incluindo o voucher digital), o sector em que está alocado no Campo da Graça, no Parque Tejo, o local onde será o Encontro Rise Up em que irá participar, o calculador da pegada de carbono, o contacto do líder do grupo (se aplicável) ou a credencial digital".

A app está disponível gratuitamente nos sistemas Android e IOS, "tem conteúdos nos cinco idiomas oficiais da JMJ Lisboa 2023 (português, inglês, francês, espanhol e italiano) e estará também acessível em modo offline, permitindo o acesso à quase totalidade dos conteúdos mesmo em situações de acesso limitado à internet".