Espaços patrimoniais de todo o país, públicos e privados, vão estar abertos nesses dias, com visitas, espetáculos, exposições, oficinas e conferências, numa iniciativa europeia que em Portugal é coordenada pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, as JEP são consideradas o evento cultural ligado ao património mais amplamente celebrado e partilhado pelos cidadãos da Europa, com mais de 70 mil eventos organizados todos os anos, em mais de 50 países.

O objetivo é sensibilizar a sociedade para a importância do envolvimento de todos na proteção e valorização do património cultural europeu, com museus, monumentos e palácios nacionais, espaços históricos geridos por autarquias e de entidades privadas, a abrir portas nestes dias da iniciativa.

Até 21 de setembro, a DGPC vai receber propostas de iniciativas a realizar por todo o país sob um tema que incentiva a explorar práticas, lugares e objetos da cultura local e regional.

"Estas práticas e lugares têm sido transmitidos de geração em geração adaptando-se, mas continuando vivos e constantemente recriados por comunidades e grupos, ajustando-se às suas culturas em mudança, às paisagens e aos lugares que habitam", sublinha aquela entidade, responsável pela coordenação das JEP em Portugal

Entre as cerca de 140 atividades já inscritas na plataforma ´online´, que terá atualização permanente, estão o espetáculo de teatro de cocriação do projeto “O Meu Palácio!”, no dia 24 de setembro, intitulado “Há Vozes no Palácio”, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Também constam da programação, no Convento de Cristo, em Tomar, visitas virtuais ao longo dos três dias, com um vídeo em ´looping´, acerca das intervenções de conservação e restauro a decorrer no monumento classificado como Património Mundial.

Em Barcelos, no distrito de Braga, uma visita guiada irá percorrer algumas freguesias do concelho, "à descoberta de lugares míticos e segredos escondidos", no dia 23, a partir das 09:30, segundo o programa.

No Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra, o concerto "Estillus", a 23 de setembro, pelas 16:00, reunirá Elsie Rosa da Cunha (soprano), Conceição Moniz (flauta transversal) e Manuel Jorge (órgão), num espetáculo que antecede a inauguração da nova abordagem à exposição “O valor simbólico da Sacristia”.

Em Évora, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, no dia 24 de setembro, pelas 17:00, a especialista Joana Dias, da Arterestauro – Conservação de Bens Culturais, irá falar de três pinturas quinhentistas de Luís de Morales e Martin de Vos, intervencionadas recentemente.

No Museu da Chapelaria, em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, as exposições terão entradas gratuitas nos dias 22, 23 e 24 de setembro, entre as 10:00 e as 17:30.

Em 2022, o tema das JEP foi dedicado ao “Património Sustentável”.