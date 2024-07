Cerca de 182 mil palestinianos foram forçados a abandonar as zonas central e oriental de Khan Younis desde segunda-feira, ao mesmo tempo que a “intensificação das hostilidades” está a motivar “novas vagas de deslocações internas em Gaza”, alertou o Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU em comunicado.

A agência das Nações Unidas adiantou ainda que “centenas de outras pessoas permaneceram presas no leste” da cidade.

O Exército israelita indicou ter “eliminado cerca de 100 terroristas” em Khan Younis desde que iniciou esta operação, há quatro dias.

Na quinta-feira, as Forças Armadas adiantaram ter recuperado em Khan Younis os corpos de cinco israelitas, incluindo dois soldados e dois reservistas, mortos na sequência do ataque do Hamas a Israel, em 07 de outubro de 2023, e que tinham sido levados para a Faixa de Gaza.

O chefe do Exército israelita, general Herzi Halevi, referiu que os corpos dos prisioneiros foram retirados de túneis subterrâneos num “local escondido”.

“Estivemos perto destes corpos anteriormente, mas não sabíamos como alcançá-los” até esta semana, acrescentou num comunicado divulgado hoje pelo Exército.

Testemunhas e equipas de resgate garantiram que os combates intensos continuaram hoje na zona de Khan Yuonis.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita, que resultou na morte de 1.197 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da agência AFP a partir de dados oficiais israelitas.

Das 251 pessoas raptadas durante o ataque, 111 ainda estão detidas em Gaza, segundo o Exército.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que fez pelo menos 39.175 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde do Governo de Gaza, liderado pelo Hamas, que não dá qualquer indicação do número de civis e combatentes mortos.