“A retirada do exército de ocupação sionista do eixo de Netzarim é uma vitória da vontade do nosso povo”, afirmou o Hamas num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

Para o grupo islamita, trata-se de “uma recompensa pela firmeza e heroísmo” da resistência do Hamas e dos palestinianos e “uma confirmação do fracasso dos objetivos da agressão terrorista”,

A rádio militar israelita noticiou que o exército israelita se retirou completamente do corredor de Netzarim, uma estrada artificial este-oeste que dividia a Faixa de Gaza em duas, uma informação confirmada pelo Hamas.

“As forças israelitas desmantelaram as posições e postos militares”, disse uma fonte do Ministério do Interior do Hamas à agência francesa AFP.

A fonte precisou que Israel procedeu à “retirada completa dos veículos blindados do corredor de Netzarim, na estrada de Salaheddine, que liga o sul ao norte do território palestiniano, permitindo a livre circulação de veículos nos dois sentidos”.

A retirada total dos soldados do corredor de Netzarim ocorre um dia depois de uma quinta troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos detidos em Israel.

A retirada do corredor, prevista para o 22.º dia do acordo de cessar-fogo, permite que os palestinianos deslocados pela guerra regressem a casa no nordeste do enclave.

Israel já se tinha retirado parcialmente do corredor de Netzarim há quase duas semanas, mas manteve algumas posições no lado oriental da estrada, mais próximo do território israelita.

O Hamas disse que a retirada israelita volta a ligar o sul ao norte da Faixa de Gaza e constitui um sinal da determinação do grupo islamista em contrariar os planos de deslocação dos palestinianos.

A partir das 06:00 locais (04:00 em Lisboa), grupos de deslocados começaram a regressar ao lado oriental do corredor de Netzarim para inspecionar o estado das suas casas e procurar nos escombros vestuário ou provisões para salvar.

Junto a uma das passagens desmanteladas, um monte de areia libertava um cheiro nauseabundo e algumas famílias encontraram corpos enterrados na zona, segundo a EFE.

O mau estado das estradas impede os veículos de utilizarem o lado oriental do corredor, pelo que os deslocados internos que regressam ao norte de carro continuam a ter de passar por controlos de raios X no lado ocidental de Netzarim.

O acordo de cessar-fogo, em vigor desde 19 de janeiro, interrompeu 15 meses de guerra entre o Hamas e Israel, desencadeada pelo ataque do grupo palestiniano em solo israelita em 07 de outubro de 2023.