A aplicação e o site do FC Porto é neste momento a imagem do luto vivido pelos portistas. Num texto lembram os "42 anos na liderança da instituição que elevou como ninguém. Para trás deixa um legado único que orgulha toda a nação azul e branca".

Site FC Porto créditos: FC Porto

Na mesma publicação recordam-se as "2.591 conquistas nos 15.356 dias da presidência mais duradoura e titulada de sempre", que fez com que tudo mudasse no FC Porto. "Com Jorge Nuno Pinto da Costa ao leme, o FC Porto sagrou-se Campeão da Europa e do mundo em várias modalidades e clubes". Numa referência aos 23 campeonatos, 22 Supertaças, 15 Taças de Portugal, duas Taças Intercontinentais, uma Taça dos Clubes Campeões Europeus e outra Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e uma Taça da Liga.

E fora do futebol assinalam as vezes em que com Pinto da Costa o FC Porto foi "eneacampeão de hóquei em patins, heptacampeão de andebol, hexacampeão de bilhar, pentacampeão de futebol, quebrou jejuns que duravam há mais de três décadas, aumentou a capacidade do Estádio das Antas, construiu o Dragão e juntou-lhe um museu e um pavilhão, reabilitou o Campo da Constituição e estabeleceu parcerias que permitem continuar a usufruir do Centro de Treinos do Olival e do Complexo de Piscinas de Campanhã."

É impossivel dissociar a história do FC Porto da história de Pinto da Costa, o clube reconhece-o. Lembrando que "em 1977, quando Jorge Nuno Pinto da Costa assumiu a liderança do Departamento de Futebol, o FC Porto tinha 52 mil associados, 90% dos quais concentrados nos concelhos do Porto, de Gondomar, da Maia, de Matosinhos, de Valongo e de Vila Nova de Gaia. Hoje em dia, esse número ultrapassa os 147 mil e expande-se pelos quatro cantos do planeta."