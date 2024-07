Iniciada em janeiro de 2022, a obra de requalificação da Praça Marechal Humberto Delgado, em Sete Rios, na freguesia de São Domingos de Benfica, teve como um dos principais objetivos a devolução do espaço público aos peões, numa área de 57.702 metros quadros, através de um investimento municipal de 8,49 milhões de euros.

“Aquilo que nós vemos aqui é, talvez, o que eu mais gosto de fazer na cidade, porque sou engenheiro: é fazer obra, é fazer obra que traga à cidade verde, que traga à cidade sustentabilidade”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), na inauguração da nova praça.

O autarca realçou que, com esta empreitada, “foram plantadas 200 árvores”, defendendo a ideia de que: “Quanto mais verde tiver a cidade, mais nos podemos defender das mudanças climáticas”.

“Em 2019, plantavam-se 4.000 árvores por ano em Lisboa. Nos últimos dois anos plantámos 30.000 árvores e como prometemos, cada vez que temos de tirar uma árvore, plantamos duas”, declarou.

Carlos Moedas destacou ainda a “obra invisível” realizada com a requalificação desta praça, referindo-se à reconstrução de um coletor de grandes dimensões na Estrada das Laranjeiras, no âmbito do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL).

“A grandiosidade de uma obra que nunca ninguém vai ver, mas que vai, de certa forma, mudar a vida dos lisboetas naquilo que tem sido a história das cheias que temos vivido”, declarou o social-democrata, referindo que o PGDL, que inclui também dois túneis, um de Campolide até Santa Apolónia e outro entre Chelas e Beato, é “a maior obra da Europa em termos de salvaguardar do futuro, de adaptação às mudanças climáticas”.

O presidente da câmara sublinhou que o PGDL vai minimizar os efeitos das cheias na cidade, lembrando o significado do nome Sete Rios associado a Lisboa ser feita de rios: “Esses rios hoje, numa cidade que foi impermeabilizada com tanta construção, criam estas situações”.

“Estamos a fazer obra e vamos fazer mais obra”, reforçou.

Com a requalificação da praça de Sete Rios foi favorecida a circulação de peões, ciclistas e transportes públicos, através do alargamento dos corredores BUS, da requalificação das travessias pedonais e da instalação de uma ciclovia com estação GIRA de bicicletas partilhadas, e foi criado um parque infantil e instalados jogos de água lúdicos.

Neste processo, houve a “participação ativa da população local”, ouvida em duas sessões públicas, após as quais se adaptou o projeto para prever melhor circulação rodoviária e mais sombreamento, indicou a câmara.

Para a concretização da obra de requalificação foi demolido o edifício da PIDE da Rua das Furnas/Estrada de Benfica e criado um jardim.

Presente na inauguração da nova praça, o presidente da Junta de São Domingos de Benfica, José da Câmara, que atuou como fadista, disse: “Valeu a pena esperar pelo resultado. Quando é para melhor, vale sempre a pena a espera”.