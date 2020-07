Uma maioria deste tipo implica um acordo entre os dois maiores partidos, PS e PSD.

O professor universitário José João Abrantes e a juíza conselheira Maria da Assunção Raimundo vão substituir Cláudio Monteiro, que deixou o cargo em janeiro, e Maria Clara Sottomayor, que renunciou em julho de 2019.

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, "o Tribunal Constitucional é composto por treze juízes, sendo dez designados pela Assembleia da República e três cooptados por estes".

Nas votações hoje realizadas para órgãos externos à Assembleia da República, Ana Paula Pinto Ferreira Lourenço foi eleita vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados e Maria do Rosário Carneiro e Maria Paula da Graça Cardoso foram eleitas membros da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos.

Para o Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, foram eleitos Carolina de Castro Nunes Vicente Cunha, como membro efetivo, e Rui Manuel Tavares Lanceiro, como membro suplente, e parra o Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários Ana Rita Gil e António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes, como efetivos, e Carlos Carranho Proença e Joaquim Manuel Freitas Rocha, como suplentes.

Foram ainda eleitos membros do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço o deputado do PS José Manuel dos Santos Magalhães e o deputado do PSD Hugo Martins de Carvalho.