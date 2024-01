"Há um motivo para nos encontrarmos aqui. Foi o contributo que demos para a vida democrática para o partido e para os portugueses", começou por dizer José Luís Carneiro.

"Queremos dar contributos para aperfeicoar a capacidade de resposta daquele que é o mais importante edifício de solidariedade humana erguido no 25 de abril, que é o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a forma como conseguimos melhores recursos e organização, mobilizando todas as forças da sociedade, para respondermos de forma mais eficiente", afirmou o atual Ministro da Administração Interna.

"Entendo que o nosso Secretário-Geral tem dado sinais claros de querer corresponder às palavras que lhe dissemos na noite da eleições. Dirigímos dois tipos de palavras: as felicidades e colocámos à disposição do partido para construirmos a unidade baseada na pluralidade", afirmou Carneiro sobre este Congresso Nacional.

Sobre António Costa e a questão do Ministério Público, Carneiro começou por falar "em gratidão. Deixa ficar um legado de entrega e serviço público que dignifica os valores do PS e dos valores constitucionais. O país andou para a frente. Os portugueses sabem que o PS, e a liderança do António Costa, ultrapassamos os efeitos de uma crise financeira, protegendo famílias e empresas na época da pandemia. Fomos capazes de lançar medidas para mitigar as consequências das guerra na Europa".