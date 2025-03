“Não há dúvida de que este poderia ter sido um momento particularmente aterrador para os passageiros do avião”, disse o oficial da polícia Michael Reid aos jornalistas, após o incidente num avião da companhia aérea Jetstar no aeroporto de Avalon.

Para já, desconhecem-se as motivações e mais pormenores sobre o incidente.

A polícia do estado de Victoria declarou num comunicado que os agentes foram chamados ao local depois de “um homem ter entrado num voo comercial com uma arma de fogo”, antes de afirmar que o suspeito teve acesso ao local depois de ter danificado a vedação de segurança das instalações.

“A polícia localizou duas mochilas e um veículo pertencentes ao jovem”, disse, antes de especificar que o esquadrão anti-bombas analisou esses objetos “como medida de precaução”.

“Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente”, acrescentou.

O responsável sublinhou ainda que o adolescente, residente em Ballart, “está detido e será interrogado pela polícia”.

“A investigação sobre o incidente está em curso, mas não há qualquer ameaça ativa para a comunidade”, acrescentou.

Segundo informações veiculadas pela agência noticiosa australiana AAP, o avião estava a ser preparado no aeroporto de Avalon, o segundo maior aeroporto de Victoria, para descolar com destino a Sydney.

O superintendente da polícia de Victoria, Michael Reid, reconheceu que “foi um incidente aterrador para os passageiros do avião”, mas aplaudiu “a coragem dos passageiros que conseguiram dominar” o suspeito, cuja identidade ainda não é conhecida.

Reid sublinhou que as autoridades estão em contacto com funcionários da agência antiterrorista para analisar o incidente, mas sublinhou que é demasiado cedo para fazer uma avaliação dos motivos do suspeito.