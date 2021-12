De acordo com os Bombeiros Voluntários de Valença (Viana do Castelo), o adolescente ficou com 36% do corpo queimado, tendo sido encaminhado de urgência para o Hospital de São João, no Porto, pelas 23:30.

Fonte dos bombeiros disse que o jovem seguiu para unidade hospitalar entubado e em coma induzido.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que no local esteve uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma Viatura Medica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo, com um total de seis operacionais.

O alerta para a ocorrência foi dado às 21:00, de acordo com o CDOS de Viana do Castelo.