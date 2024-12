O pânico começou às 19h04 (hora local, menos uma em Portugal), avança o jornal alemão Bild, quando um veículo entrou dentro do mercado de Natal em Magdeburg, no estado de Saxônia-Anhalt. O motorista foi preso logo em seguida, avança o Bild.

Segundo o mesmo meio, são entre 60 e 80 feridos, número dado pelos serviços de emergência de Magdeburg. O chanceler da Saxônia-Anhalt, Reiner Erich Haseloff, confirmou que pelo menos duas pessoas morreram, um adulto e uma criança pequena. Haseloff também afirmou que o condutor do ataque vive na Alemanha desde 2006, sendo um médico residente em Bernburg.

Já foram montadas tendas para tratar os feridos, sendo que inicialmente os paramédicos estavam a tratar os feridos deitados no chão. A polícia local também já criou uma linha telefónica para os parentes das vítimas, partilhando o número na rede social X.

O porta-voz do governo Matthias Schuppe já confirmou o ataque e o chanceler alemão, Olaf Scholz, numa declaração na rede social X, escreveu: “As notícias de Magdeburg sugerem que algo terrível está para vir. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias. Estamos ao seu lado e ao lado da população de Magdeburgo. Os meus agradecimentos às equipas de salvamento dedicadas nestas horas de ansiedade”.

De acordo com testemunhas oculares, o carro aparentemente atingiu diretamente a multidão e as pessoas fugiram em pânico. A polícia local fala que o carro percorreu cerca de 400 metros.

O mercado de Natal foi fechado e o organizador pediu que as pessoas deixassem o centro da cidade. Os serviços de elétrico foram suspensos. Por precaução, o mercado de Natal em Erfurt foi evacuado, de acordo com o Ministro do Interior alemão.

Já estão a ser partilhadas várias imagens do sucedido nas redes sociais.

(estas imagens podem chocar os leitores mais sensíveis)

O primeiro-ministro da Saxônia-Anhalt, Reiner Erich Haseloff está a caminho do local do acidente. Magdeburgo, que fica a oeste de Berlim, é a capital do estado da Saxónia-Anhalt e tem cerca de 240 mil habitantes.