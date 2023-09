A menor foi detida na sequência de investigações ao desaparecimento da jovem de 19 anos que, segundo o diretor do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Avelino Lima, “culminaram ontem [quarta-feira] com a localização do corpo, num terreno próximo da casa”.

"Perante as provas, a menor acabou por confessar o homicídio, cometido por motivos fúteis”, acrescentou a mesma fonte, explicando que na base do crime estiveram “desavenças por causa de um telemóvel”.

O desaparecimento da jovem de 19 anos tinha sido participado pela mãe à PSP de Peniche, no distrito de Leiria, no dia 19 de agosto, no entanto, a progenitora, segundo fonte da PSP, disse desconhecer o paradeiro da filha desde o dia 14 do mesmo mês.

Por solicitação do Ministério Público, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria iniciou na sexta-feira investigações que culminaram “com a localização do corpo da desaparecida, num quadro de homicídio qualificado, detendo a autora”, informou hoje a PJ em comunicado.

Segundo a polícia, as diligências realizadas em Peniche, Caldas da Rainha e Grande Lisboa, “despistando as informações obtidas, das vivências da jovem dada como desaparecida, indiciaram que a factualidade, que se perspetiva trágica, teria ocorrido na área da residência”.

Das diligências de investigação realizadas na quarta-feira, junto dos familiares diretos, bem como da realização de vários exames e perícias, realizadas pela Equipa do Local do Crime do Laboratório de Polícia Cientifica da PJ, resultou “inequívoco que ocorrera uma morte violenta no domicílio da desaparecida”, pode ler-se no comunicado.

De toda a prova recolhida, concluiu-se que a jovem de 16 anos, "por motivo fútil, utilizando arma branca, desferiu um número de facadas não apuradas, provocando a morte da irmã, que havia sido dada como desaparecida”, esclarece a PJ no comunicado.

Os factos terão ocorrido no dia 15 de agosto, tendo a menor de 16 anos “lavado o interior da casa para ocultar pistas e enterrado o corpo nas traseiras da residência em terreno arenoso”.

À agência Lusa, Avelino Lima explicou que “havia uma desproporção de tamanho entre as duas jovens que poderá ter tornado possível que a mais nova tenha, sozinha, matado e enterrado a vítima”.

O corpo da jovem de 19 anos foi exumado e conduzido para autópsia no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Torres Vedras.

A detida vai ser presente ao Tribunal de Leiria para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.