"A Polícia Judiciária identificou e deteve no dia de ontem, um cidadão de 21 anos, fortemente indiciado da autoria de quatro crimes de incêndio urbano, praticados no prédio onde habita, no concelho de Sintra", refere a força policial em comunicado enviado às redações.

Segundo a PJ, "os factos ocorreram entre abril e julho do corrente ano, criando um sentimento de insegurança nos vizinhos e habitantes do prédio, que chegaram a temer pela vida".

Agora, "o detido foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva".