O governo chinês ordenou que milhões de pessoas fiquem em casa, suspendeu aulas e cancelou eventos ao ar livre, enquanto o norte da China se prepara para ventos extremos neste fim de semana.

Pela primeira vez numa década, Pequim emitiu um alerta laranja para vendavais, o segundo mais elevado num sistema de alerta meteorológico de quatro níveis.

Foram mesmo emitidos alertas a avisarem que as pessoas com menos de 50 kg podem ser "facilmente ser levadas pelo vento".

"Este vento forte é extremo, dura muito tempo, afeta uma área ampla e é altamente desastroso", disse o Serviço Meteorológico de Pequim.

A China mede a velocidade do vento com uma escala que vai do nível 1 ao 17. Um vento de nível 11, de acordo com a Administração Meteorológica da China, pode causar "danos graves", enquanto um vento de nível 12 traz "destruição extrema".

Os ventos previstos para este fim de semana deverão variar entre os níveis 11 e 13.