Segundo o Vaticano, o Papa Francisco continua em convalescença regular. O quadro é estacionário com melhorias graduais a nível motor, respiratório e do uso da voz.

As análises sanguíneas são boas e o uso de oxigenação está muito reduzido, em tempo e fluxo.

Quanto às celebrações pascais, apenas se sabe que a missa de Domingo de Ramos, a 13 de abril, será confiada ao Cardeal Leonardo Sandri. A presença do Papa nos ritos da Semana Santa ainda não está confirmada e dependerá também das condições climatéricas.

Quanto à visita surpresa de ontem, o Vaticano explicou que o Francisco estava a dar um passeio e decidiu prolongá-lo e ir em oração à Basílica de São Pedro.

O momento foi registado nas redes sociais pelos fiéis e destacou-se o facto de o pontífice não estar com as vestes papais vestidas, mas sim de calças escuras e com uma manta a proteger do frio.