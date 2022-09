Um jovem de 22 anos morreu na tarde de hoje afogado numa praia não vigiada no concelho de Sintra, Lisboa, após alegadamente ter entrado na água para recuperar um drone, acabando por desaparecer no mar, adiantaram as autoridades.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explica que a vítima, de nacionalidade filipina, “foi encontrada já sem vida junto a uma zona rochosa de difícil acesso às condições meteorológicas que se faziam sentir”na praia do Louriçal. Após o óbito ter sido declarado na marina de Cascais, para onde foi transportado, o corpo do jovem, de acordo com a AMN, foi encaminhado pelos Bombeiros Voluntários da Parede para o Instituto de Medicina Legal da Guia (Cascais), tendo o Ministério Público sido contactado. “Segundo foi possível apurar, o jovem encontrava-se a operar um drone na praia do Louriçal, acompanhado por um amigo, tendo entrado na água para tentar recuperar o equipamento que havia caído devido ao vento que se fazia sentir no local, acabando por desaparecer no mar”, acrescenta a AMN, lembrando que o incidente ocorreu pelas 15:50. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram