O alerta foi dado pelas 16:00 tendo a vítima, após ter sido imobilizada, sido transportada pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica para o Hospital de Vila Real, acrescentou o bombeiro.

O jovem é natural de Pombal e encontrava-se em lazer naquela zona do Parque Nacional da Peneda-Gerês, revelou.

Segundo a página do Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, participaram no resgate do jovem treze operacionais apoiados por três viaturas e um meio aéreo.