Depois de esta madrugada ter montado uma tenda em frente ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior para protestar contra falta de camas para os estudantes universitários, a JSD escreveu ao ministro Manuel Heitor a pedir esclarecimentos sobre o cumprimento do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior (PNAES).

“Com cerca de 42% dos alunos deslocados da sua área de residência e pelos custos do alojamento serem incomportáveis para muitas famílias, a ausência de resposta ao nível das residências pode comprometer a frequência do Ensino Superior para muitos estudantes, aumenta o risco de abandono escolar e prejudica gravemente a igualdade de oportunidades”, lê-se na carta, que hoje de manhã será entregue no Ministério.

Na carta, assinada pela Comissão Política Nacional da Juventude Social Democrata, a JSD diz que, depois de um início de ano conturbado, “com milhares de jovens e suas famílias na indefinição em termos de alojamento”, foi surpreendida “pela ineficácia e falta de cumprimento do PNAES no que concerne à oferta de novas camas para os estudantes do Ensino Superior”.

“Apenas 32 camas das 64 realmente novas camas podem ser colocadas ao serviço dos estudantes. São números muito ambíguos em relação às 780 camas anunciadas como novas pelo seu Ministério, mas são ainda mais díspares se colocados em confronto com a promessa de 2.500 novas camas previstas para 2020 segundo o PNAES”, refere a carta.

A JSD diz ainda que “a concretização do PNAES tem sido um verdadeiro descalabro, com muita promessa, propaganda e engodo em torno da disponibilização de novas camas”.

Dada a “gravidade da situação e à importância que a mesma tem para milhares de estudantes e famílias”, a JSD exige que o ministro Manuel Heitor esclareça “qual o número de novas camas, bem como, que o Governo cumpra a sua palavra”, concretizando o PNAES.