O início do julgamento, que tem despertado interesse internacional, estava marcado para hoje, com a seleção do júri e as alegações iniciais.

A empresa de tecnologia eleitoral Dominion Voting Systems alega que a Fox News prejudicou a sua reputação, ao divulgar alegações falsas de que as suas máquinas e o seu software alteraram as eleições presidenciais, em 2020, para impedir que Donald Trump fosse reeleito. Com o processo, a Dominion pretende uma indemnização de 1,6 mil milhões de dólares (1,43 mil milhões de euros).

Os registos produzidos como parte do processo revelam que muitos dos apresentadores e responsáveis da estação não acreditavam nestas alegações, que, ainda assim, transmitiram.

Representantes da Dominion e das duas entidades que a empresa está a processar – a estação televisiva e a sua holding, a Fox Corp. – ainda não reagiram ao adiamento, de acordo com a agência de notícias Associated Press.