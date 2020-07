As nove mulheres, manicures e maquilhadoras num salão de beleza do Wynn Las Vegas, mantiveram o anonimato na queixa apresentada, uma das razões que levaram o juiz James C. Mahan a considerar o caso improcedente, com o argumento de que as mulheres não tinham justificado legalmente a necessidade de manterem o anonimato para dar seguimento à queixa.

Mahan indicou ainda que as queixosas usaram “declarações vagas e gerais, sem factos individuais, a apoiar as acusações”.

As nove mulheres argumentaram ter mantido o anonimato por recearem retaliações legais de Wynn, a possibilidade de serem ostracizadas no local de trabalho e para evitarem problemas futuros se alguns pormenores fossem tornados públicos.

As queixosas processaram a Wynn Las Vegas e a Wynn Resorts Ltd. por alegarem que as empresas não tomaram medidas suficientes para impedir um ambiente de trabalho hostil.

Alegaram também que as empresas conheciam o comportamento abusivo de Wynn em relação às funcionárias, mas não investigaram e esconderam todas as denúncias.