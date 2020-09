A suspeita levantada pelo ex-ministro da Justiça é de que o chefe de Estado tentou interferir na Polícia Federal para obter informações sobre investigações sigilosas em inquéritos que envolvem os seus filhos e aliados políticos próximos.

Já Bolsonaro negou que tenha praticado qualquer interferência política naquele órgão e acusou o ex-ministro de o pressionar para ocupar uma cadeira de juiz no STF, que ficará vaga em novembro.

As declarações de Moro levaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, a pedir uma investigação para apurar as denúncias.

O juiz Celso de Mello, decano da corte, ficou à frente das investigações, mas deverá aposentar-se em novembro e não se sabe quem herdará o caso no STF.

Na decisão divulgada hoje, Mello também permitiu que a defesa de Moro possa acompanhar o interrogatório e fazer perguntas ao Presidente brasileiro.

“Nesse contexto, determino seja assegurado ao coinvestigado Se´rgio Fernando Moro o direito de, querendo, por meio de seus advogados, estar presente ao ato de interrogato´rio do Senhor Presidente da Repu´blica a ser realizado pela Poli´cia Federal, garantindo-lhe, ainda, o direito de formular perguntas, caso as entenda necessárias e pertinentes”, diz a decisão.

O juiz do STF está atualmente afastado do trabalho por motivos de saúde, mas a sua equipa afirmou ao G1 que a decisão estava pronta desde agosto e há previsão legal para que a decisão seja emitida nesta situação.

Mello deverá aposentar-se em novembro, quando completará 75 anos. Ele será substituído por uma pessoa indicada por Bolsonaro, que deverá ser também aprovada numa sabatina do Senado (câmara alta do Congresso brasileiro) antes de ingressar no mais alto tribunal do país.