Na leitura da decisão instrutória, o juiz Ivo Rosa proferiu despacho de não pronúncia (não levar a julgamento) 18 dos arguidos (dez militares, duas empresas e seis civis), e deixou ainda cair os crimes de falsidade informática e de associação criminosa, por considerar que não se provou a existência de “uma estrutura organizada”, mas antes uma estrutura militar através da qual os arguidos “praticaram os factos ilícitos”.

Os 68 arguidos agora pronunciados vão responder em julgamento por corrupção passiva (militares) e corrupção ativa (fornecedores) e falsificação de documentos.

A instrução, requerida neste processo por 22 dos arguidos, é uma fase facultativa que visa a comprovação, a alteração ou o arquivamento da acusação do Ministério Público (MP), cabendo ao juiz de instrução criminal decidir se leva ou não os arguidos a julgamento (se profere despacho de pronúncia ou de não pronúncia).

Onze arguidos que se mantinham em prisão preventiva e sete que estavam em prisão domiciliária saíram hoje em liberdade, sujeitos a termo de identidade e residência.

O juiz Ivo Rosa justificou o reexame das medidas de coação porque a “gravidade dos crimes” diminuiu ao longo do processo, com o facto de todos os arguidos deixarem de estar acusados de associação criminosa e de falsidade informática (estes dois crimes caíram), além de já não se verificar nenhum dos pressupostos – perturbação do inquérito, continuidade da atividade criminosa ou perigo de fuga -, para que os 18 arguidos permanecessem privados da liberdade.