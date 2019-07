Ahmed Ibrahim al-Tahir afirmou que a acusação contra al-Bashir está relacionada com uma oferta de sete milhões de euros que foram “garantidos por um doador e que não foram incluídos no Orçamento do Estado”.

Em abril, após a sua destituição, o então líder dos militares, o general Abdel Fattah al-Burhan, declarou que foram apreendidos mais de 113 milhões de dólares (102 milhões de euros) em três divisas: sete milhões de euros, 350.000 dólares e cinco mil milhões de libras sudanesas.

Omar al-Bashir foi destituído pelo Exército em 11 de abril, depois de mais de quatro meses de contestação popular, inicialmente motivada pelo aumento dos preços do pão e de outros bens essenciais.

Os protestos acabaram por transformar-se num movimento contra o chefe de Estado, que liderava o país desde 1989, quando chegou ao poder através de um golpe de Estado.

Al-Bashir é alvo de dois mandados de detenção emitidos pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos durante o conflito em Darfur (oeste do Sudão).

De acordo com as Nações Unidas, o conflito causou mais de 300.000 mortos desde 2003 e obrigou cerca de 2,5 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas.