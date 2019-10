"Onde há vontade, há acordo — e nós temos um! É um acordo justo e equilibrado tanto para a União Europeia como para o Reino Unido e é um testamento do nosso compromisso para que sejam encontradas soluções", revelou Juncker na sua mensagem publicada na rede social Twitter.

Juntamente com a mensagem, em anexo, está uma carta endereçada ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"Os nossos braços devem estar sempre abertos porque o Reino Unido continuará a ser um parceiro chave da União Europeia (UE)", pode ler-se. "Penso que é tempo de completar o processo de saída e avançar tão rapidamente quanto possível para a negociação da futura parceria da União Europeia com o Reino Unido”, acrescentou.

“Os negociadores alcançaram um acordo sobre um protocolo revisto para a Irlanda e a Irlanda do Norte e uma Declaração Política revista a 17 de outubro de 2019. Ambos foram validados pela Comissão Europeia. O primeiro-ministro britânico também me transmitiu a sua aprovação dos dois documentos”, escreveu Juncker.

O presidente da Comissão precisa na missiva que, no Acordo de Saída, “as negociações centraram-se no protocolo Irlanda/Irlanda do Norte e procuraram identificar uma solução mutuamente satisfatória para lidar com as circunstâncias específicas da ilha da Irlanda”, dada a necessidade, reconhecida por ambas as partes, de evitar a imposição de uma fronteira física entre Irlandas.

Sobre a Declaração Política, Juncker afirma que o objetivo das negociações foi “definir o quadro da relação futura” entre a UE e o Reino Unido “de uma forma que reflita o nível diferente de ambição agora pretendido pelo governo do Reino Unido”, uma referência à vontade manifestada por Boris Johnson de obter um estatuto mais distante na sua vinculação futura com a união.

Boris Johnson Johnson fala em acordo que recupera o controlo

Praticamente ao mesmo tempo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também no Twitter, confirmava a existência do acordo.

"Temos um novo acordo excelente que recupera o controlo — agora o Parlamento [britânico] deve ter o Brexit pronto no sábado para que possamos partir para outras prioridades como o custo de vida, o Sistema Nacional de Saúde, os crimes violentos e o nosso ambiente", escreveu.

O texto final do acordo, que tem de ser validado pelos chefes de Estado e de Governo, reunidos em Conselho Europeu hoje e sexta-feira, e ratificado pelo parlamento britânico e pelo Parlamento Europeu (PE), não foi divulgado até ao momento.

Todavia, o Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP), aliado dos conservadores no parlamento britânico, reafirmou hoje a sua oposição ao novo acordo negociado. No entanto, não é a única oposição que Boris Johnson enfrenta, visto que o partido Trabalhista já manifestou também estar contra o 'Brexit' hoje anunciado — mas indo um pouco mais longe ao defender que deve ser sujeito a um referendo.

A data prevista para o ‘Brexit’ é 31 de outubro.

(Notícia atualizada às 12:01)