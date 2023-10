“Temos uma vontade, que já expressamos à União Europeia [UE], de que o eixo Porto-Vigo de alta velocidade passe à rede básica do corredor atlântico transfronteiriço, com um horizonte de 2030, em vez de estar na rede básica ampliada, com prazo de execução até 2040”, disse à Lusa Jesús Gamallo Aller, diretor-geral de Relações Exteriores e com a UE da Xunta da Galícia.

Observando que o governo de Madrid indica que a decisão está nas mãos da UE, o responsável falava à Lusa em Valença, à margem da apresentação do Mercatus - Agrupamento Europeu de Interesse Económico Transfronteiriço Galiza | Norte de Portugal, composto pela Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) e pela Câmara de Comércio de Tui.

Por agora, diz Jesús Gamallo Aller, a ligação de alta velocidade entre o Porto e Vigo está incluída “na rede básica ampliada, com um horizonte de execução até 2040”.

“Queremos que passe à área principal, até 2030”, frisou.

Questionado sobre o facto de Portugal apontar até 2030 o eixo Porto – Vigo, o diretor da Xunta da Galiza observou que “Espanha diz que a UE ainda não decidiu”.

“Será uma questão que está entre parlamento e Comissão Europeia e o Conselho Europeu - a revisão dos corredores europeus, nomeadamente o atlântico”, referiu.

Também o presidente da Câmara de Valença destacou a importância de “dar início de uma vez por todas ao comboio de alta velocidade”, cujo traçado tem uma paragem prevista naquele concelho.

“O nosso Governo diz 2030, mas é preciso dar início já. É uma reivindicação da Galiza e do Norte de Portugal. Temos de reivindicar que Governo português e governo da Galiza se entendam relativamente a essa ligação”, frisou.

Em setembro de 2022, no Porto, na apresentação do projeto de alta velocidade ferroviária entre Porto e Lisboa, a ligação para Vigo estava "dependente de articulação com Espanha", segundo o cronograma do projeto da Infraestruturas de Portugal (IP).

Naquela ocasião, a Eurorregião Galiza-Norte de Portugal pediu ao governo espanhol “o início dos trâmites” para que a ferrovia de alta velocidade entre as cidades do Porto e Vigo seja inaugurada em 2030, data prevista pelo Governo português.

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), António Cunha, disse, então, esperar que os governos de Portugal e Espanha "mantenham o compromisso" de consumar a linha ferroviária de alta velocidade Porto-Vigo nos prazos anunciados.

Em maio de 2023, o governo espanhol adjudicou a realização de um estudo para a saída sul de Vigo, um troço ferroviário de alta velocidade entre aquela cidade e Valença, parte da linha projetada que ligará a Galiza ao Porto, segundo um comunicado do Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana de Espanha consultado pela Lusa.

O projeto de alta velocidade Lisboa-Porto, com um custo estimado de cerca de 4,5 mil milhões de euros, prevê uma ligação entre as duas cidades numa hora e 15 minutos, com paragem possível em Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia.

Paralelamente, está também a desenvolver-se a ligação Porto-Vigo, dependente da articulação com Espanha, com nova ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e troço Braga-Valença (distrito de Viana do Castelo) até 2030.