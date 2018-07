O juiz conclui que os acusados destinaram às empresas apenas uma parte do lucro e o resto a pagar comissões a autoridades e funcionários angolanos, assim como para benefício próprio, utilizando uma estrutura complexa de empresas fantasmas.

De la Mata atribuiu aos imputados os crimes de corrupção em transações internacionais contra autoridade tributária espanhola, apropriação indevida, desfalque, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e organização ilegal, em ligação com o desvio e apropriação de Fundos da Defex em contratos de fornecimento de material de polícia para Angola.

Na resolução com data de 13 de julho último e enviada hoje pelo tribunal à agência Lusa, o juiz também avança que a decisão “não se dirige, neste momento”, contra o luso-angolano Guilherme Augusto de Oliveira Taveira Pinto, porque este se encontra “fugido à ação da justiça”, já tendo sido pedida a sua prisão preventiva e emitido um pedido de busca e captura nacional e internacional.

O magistrado da Audiencia Nacional José de la Mata considera que há indícios suficientes para se passar à fase de julgamento dos 27 imputados e três empresas envolvidas no caso de corrupção: Defex, Comercial Cueto 92 e Global Reach.

Guilherme Pinto é uma figura central no desenho de todo o esquema, fazendo a ponte com as autoridades angolanas e a gestão dos pagamentos ilícitos.

O luso-angolano, que tem como última morada conhecida em Portugal a Rua João de Lisboa em Linda-a-Velha, mas está a viver atualmente em Luanda, desde há anos “facilita”, através dos seus conhecimentos, em Luanda, uma série de negócios entre empresas espanholas e angolanas.

O juiz também relata a participação do Deutsche Bank, CaixaBank e BNP Paribas no pagamento do crime de branqueamento, em transferências para o Luxemburgo e Angola, a partir de várias contas.

O magistrado observa que, só em presentes de cabazes de Natal, entre 2008 e 2012, a empresa Imperial Gourmet, propriedade de um dos investigados, teria cobrado à Defex 2,5 milhões euros.

Também relata que era uma prática habitual, por parte da Comercial Cueto, o pagamento de viagens privadas de diferentes personalidades angolanas, incluindo o seu alojamento.