A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, está à frente do ex-Presidente republicano Donald Trump nos estados-chave de Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, segundo uma pesquisa publicada hoje pelo jornal The New York Times.

A sondagem, realizada entre 05 e 09 de agosto, dá uma vantagem de quatro pontos percentuais nos três estados “swing”, como são conhecidos nos EUA os territórios onde nenhum dos partidos tem a vitória assegurada. A sondagem oferece um dos primeiros retratos das intenções de voto desde que Harris conquistou a nomeação do partido após a desistência do Presidente Joe Biden. Juntamente com o seu companheiro de candidatura a vice-presidente, o governador do Minnesota Tim Walz, a democrata iniciou esta semana uma digressão por vários estados-chave, incluindo os três em que, segundo a sondagem, está à frente de Trump. Harris também viajará hoje para o Arizona, outro território disputado nas eleições, onde Biden venceu em 2020 por uma estreita margem de votos. É a quarta visita da democrata ao estado este ano e a primeira desde que o Presidente Biden terminou a sua campanha para a reeleição e a apoiou nas suas aspirações. Harris, a primeira mulher negra a concorrer à Presidência dos EUA, construiu uma candidatura em tempo recorde desde que Biden abandonou a corrida, em meados de julho. Os valores recorde de angariação de fundos – 20 milhões de dólares, equivalente a 18,3 milhões de euros, nas últimas 24 horas, segundo fontes da campanha – e as recentes sondagens em que conseguiu reduzir a diferença em relação a Trump renovaram a energia do partido para a corrida eleitoral muito disputada, em 05 de novembro. JH // VAM Lusa/Fim