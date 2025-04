Nas redes sociais, Katy Perry divulgou um vídeo antes do lançamento, a mostrar a nave onde a equipa tem treinado nos últimos 15 dias. Para a cantora, ir ao espaço significava realizar um sonho, que o medo não impediu.

“Se me tivessem dito que eu faria parte da primeira tripulação totalmente feminina no espaço, eu teria acreditado. Nada estava além da minha imaginação quando era criança. Embora não tivéssemos muito, nunca deixei de olhar para o mundo com um olhar cheio de maravilha”, exclamou.

A cantora foi acompanhada pela noiva de Bezos, Lauren Sánchez, e pela apresentadora da CBS Gayle King, que afirmou que um dos destaques do voo foi ouvir Perry cantar "What a Wonderful World", de Louis Armstrong.

As seis mulheres cruzaram a fronteira internacionalmente reconhecida do espaço, deixando mesmo de sentir a gravidade. Lauren Sánchez diz que ter visto a lua e o planeta Terra: “A Terra parecia tão tranquila”, o que não era o que esperava. “Estava tranquila, mas realmente viva”.

Também a bordo estavam Aisha Bowe, ex-cientista aeroespacial da NASA, a ativista para os direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

A cápsula regressou à Terra e pousou no chão de forma suave, assistida por paraquedas. O booster do foguete também aterrou de volta no Texas.

Segundo a BBC, ouviram-se aplausos de dentro da cápsula enquanto a equipa de recuperação se dirigia para os recolher.

Jeff Bezos abriu a porta da cápsula para dar as boas-vindas a Lauren Sánchez, a primeira a desembarcar e a deixar o seu testemunho: “Estou tão orgulhosa desta equipa” disse, emocionada, “não o consigo pôr em palavras”.

A seguir saiu Katy Perry, que beijou o chão e ergueu uma margarida – a sua filha chama-se Daisy (margarida). Gayle King também se ajoelhou e beijou o chão: “Eu só quero ter um momento com o chão, só apreciar o chão por um segundo,” disse, também emocionada.

A última a sair, Kerianne Flynn, apontou para o céu e gritou: “Eu fui ao espaço”.

O foguete New Shepard descolou do Texas logo após as 8h30, hora local e voo durante cerca de 11 minutos, a mais de 100 km (62 milhas) acima da Terra.

Um grupo de celebridades assistiu ao lançamento do solo, onde estava Khloé Kardashian, uma personalidade americana, que disse: “Eu não percebia o quão emotivo seria [ver o lançamento], é difícil de explicar. Tenho toda esta adrenalina e estou só aqui de pé”.

A nave espacial foi totalmente autónoma, não sendo necessário piloto, e a equipa não operou manualmente o veículo.

A Blue Origin avançou que o último voo espacial totalmente feminino aconteceu há mais de 60 anos, sob orientação da soviética Valentina Tereshkova, a primeira mulher a viajar para o espaço numa missão solo a bordo da nave espacial Vostok 6.

Desde então, não houve mais voos espaciais exclusivamente femininos, mas as mulheres fizeram inúmeras contribuições significativas para a ciência aeroespacial.