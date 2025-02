Trump tinha prometido acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa há três anos, mas desde uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em 12 de fevereiro, retomou a retórica do Kremlin sobre a responsabilidade das autoridades ucranianas no conflito e descreveu o presidente ucraniano como um “ditador sem eleições”.

Ontem, o presidente norte-americano anunciou estar a negociar acordos com Putin, como parte dos esforços para acabar com a guerra.

"Estou em negociações sérias com o presidente Vladimir Putin da Rússia sobre o fim da guerra e também sobre importantes transações de desenvolvimento económico a serem realizadas entre os Estados Unidos e a Rússia. As negociações estão a ir muito bem!", disse Trump na sua plataforma Truth Social.

Por outro lado, disse também que o acordo com a Ucrânia sobre os seus minerais está "muito perto" de ser alcançado, ao receber o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, na Casa Branca.

O governo ucraniano disse anteriormente que as negociações sobre o acordo, que daria a Washington acesso aos minerais ucranianos em troca de proteção, estavam na fase "final".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu no domingo que pode ser forçado a assinar um acordo económico com Washington, que garantiria a continuidade da ajuda à Ucrânia em troca de os Estados Unidos explorarem minerais raros no país.

"Se as condições são: ‘não ajudamos se não assinar um acordo', então fica claro", disse Zelensky durante uma cerimónia a assinalar os três anos da invasão russa.