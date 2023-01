A Presidência ucraniana publicou hoje no portal oficial o decreto em que aceita a decisão do Conselho Nacional de Segurança e Defesa ressaltando que a aplicação da medida vai ser levada a cabo pelo secretário do organismo.

Segundo a agência de notícias ucraniana UNIAM, entre as pessoas alvo das sanções figuram, entre outras, o vigário da Catedral da Sagrada Dormição de Kiev, quatro bispos e o arcebispo de Rovenkyv e Sverdlovks e o ex-deputado Vadim Novinski.

O decreto foi publicado um dia depois de Zelensky ter anunciado sanções contra 22 clérigos russos que supostamente apoiam a guerra.

“São impostas sanções contra 22 cidadãos russos que, sob o pretexto da espiritualidade, apoiam o terror e a política genocida”, indica o chefe de Estado.

Nas últimas semanas, registam-se na Ucrânia buscas em instituições religiosas, medidas que Kiev enquadra como “segurança nacional”.