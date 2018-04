O líder norte-coreano, Kim Jong-un, admitiu publicamente, pela primeira vez, o "diálogo" com os Estados Unidos, informou esta terça-feira a agência oficial de notícias KCNA.

Em reunião com funcionários do partido na segunda-feira, 9 de abril, Kim Jong-un apresentou um relatório "sobre o desenvolvimento dos últimos acontecimentos na península da Coreia", incluindo a cimeira com a Coreia do Sul prevista para este mês, revelou a agência de notícias norte-coreana.

Kim "realizou uma análise profunda e uma avaliação do desenvolvimento das relações entre o Norte e o Sul atualmente, e das perspetivas de um diálogo entre a RPDC e os Estados Unidos", informou a agência, utilizando o acrónimo oficial para designar a Coreia do Norte.

Como parte do inédito processo de diálogo entre Norte e Sul, Kim prevê se reunir com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no dia 27 de abril.

Nesta segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai se encontrar com Kim Jong Un em maio ou no início de junho, após a informação de que Pyongyang está pronta para discutir a 'desnuclearização' durante o encontro.

Trump disse "ter a esperança de que será uma relação muito diferente da que ocorreu durante muitos, muitos anos".

As declarações de Kim não fazem referência expressa ao encontro com Trump.