"Não é a Rússia que se envolveu numa guerra diplomática, não é a Rússia que iniciou uma troca de sanções ou uma expulsão de diplomatas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em declarações aos jornalistas.

"A Rússia foi forçada a responder aos atos injustos e ilegítimos de Washington", acrescentou o diplomata, comentando a expulsão de 60 diplomatas russos decretada pelos Estados Unidos na segunda-feira, e o anúncio de que a Casa Branca pondera tomar mais medidas na sequência da expulsão dos norte-americanos na Rússia, na quinta-feira.

"O presidente russo, Vladimir Putin, ainda é a favor do desenvolvimento de boas relações com todos os países, incluindo os Estados Unidos", concluiu o porta-voz.

Se se acrescentarem as medidas similares tomadas pelo Reino Unido, pela maioria dos Estados membros da União Europeia, bem como pela Ucrânia, Canadá e Austrália, já somam quase 230 os diplomatas que devem ser expulsos em consequência do caso do envenenamento no Reino Unido do ex-espião russo Serguei Skripal.

“Não há qualquer justificação para a reação russa”, destacou a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, durante um encontro com jornalistas, na quinta-feira. “Reservamo-nos o direito de responder”, continuou, acrescentando que “as opções estão a ser examinadas”.