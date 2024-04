“Continuamos a encorajar as partes a exercerem contenção e a absterem-se de qualquer ação que possa provocar uma nova escalada numa região tão sensível”, disse o porta-voz da presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov.

Considerou que é ainda “muito cedo” para comentar qualquer responsabilidade potencial, sobretudo porque não foi feita, até ao momento, qualquer declaração oficial por Israel.

O Irão disparou as defesas aéreas localizadas perto de uma base aérea e de uma instalação nuclear na cidade de Isfahan (centro do Irão), depois de terem sido avistados ‘drones’, o que suscitou o receio de um ataque israelita, avançou hoje a agência de notícias Associated Press.

Telavive tinha prometido uma retaliação ao ataque de Teerão com ‘drones’ e mísseis balísticos no fim de semana passado.

O jornal norte-americano New York Times refere que responsáveis israelitas, não identificados, reivindicaram o ataque, registado no dia do 85.º aniversário do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, mas o Governo israelita não reagiu formalmente.

Entretanto, a embaixada norte-americana em Israel ordenou aos seus funcionários e familiares que limitassem as deslocações no país, horas depois das explosões registadas no Irão e atribuídas a Israel.