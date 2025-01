De acordo com a GNR, a investigação ainda está em curso e as autoridades continuam a apurar a quantidade de droga apreendida, bem como o material encontrado no local.

“Estamos a recolher provas e as agências de inquérito seguirão com as investigações para avaliar o impacto desta operação. Neste momento, está a ser feita a apreensão”, referiu a fonte do Comando Territorial de Santarém.

Segundo o jornal Rede Regional, as autoridades encontraram uma grande quantidade de pés de canábis e “várias salas para as diferentes fases de maturação das plantas”, equipadas com sistemas de ventilação e aquecimento

A existência do laboratório, indica o jornal, foi descoberta pela E-Redes, operadora de distribuição de energia elétrica, devido ao consumo excessivo de energia, que causou interrupções no fornecimento de eletricidade em várias áreas da vila.

A GNR informou à Lusa que os detalhes desta operação serão divulgados na quarta-feira num comunicado.